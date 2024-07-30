ملخص فوز مصر على إسبانيا 2-1 (أولمبياد باريس)

الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 23:32

7/30/2024 11:32:39 PM ملخص فوز مصر على إسبانيا 2-1 (أولمبياد باريس)

ملخص فوز مصر على إسبانيا 2-1 (أولمبياد باريس)

مصر إسبانيا أولمبياد باريس 2024
نرشح لكم
هدف مصر الثاني ضد إسبانيا - إبراهيم عادل (أولمبياد باريس) هدف مصر الأولمبي الأول ضد إسبانيا - إبراهيم عادل (أولمبياد باريس 2024) جمباز فني - على أنغام الأقصر بلدنا.. جنى محمود تقدم استعراض أولمبياد باريس لقطة حصد محمد السيد برونزية سلاح المبارزة (أولمبياد باريس) ملخص فوز أوكرانيا الأولمبي على المغرب 2-1 (أولمبياد باريس) ملخص فوز الأرجنتين الأولمبي على العراق 3-1 (أولمبياد باريس) ملخص فوز مصر الأولمبي على أوزبكستان 1-0 (أولمبياد باريس) هدف مصر الأول في أوزباكستان - أحمد نبيل "كوكا" (أولمبياد باريس)
أخر الأخبار
أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الأربعاء 31 يوليو 21 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - باراوجواي تفوز على مالي وتواجه مصر في ربع النهائي.. وتحديد موعد المباراة 41 دقيقة | باريس 2024
المصري يعلن رحيل معتز زدام ساعة | الدوري المصري
بعد تعثر بيراميدز.. متى يحسم الأهلي لقب الدوري؟ ساعة | الدوري المصري
حسام أشرف يشعل صراع هداف الدوري ويتساوى مع أبو علي وماييلي.. تعرف على الترتيب ساعة | الدوري المصري
علام: دور النني وزيزو كبير مع المنتخب الأولمبي.. وثقتي كبيرة قبل ربع النهائي ساعة | باريس 2024
الدوري يبتعد أكثر.. بيراميدز يتعادل مع فاركو ساعة | الدوري المصري
الفوز الأول منذ 9 مباريات.. البلدية يدمر الإسماعيلي في الوقت القاتل ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صنداونز يكبد الهلال السعودي هزيمة تاريخية 2 انتهت أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خسارة فرصة حصد البرونزية وانتصار القدم واليد 3 انتهت أولمبياد باريس - البعثة المصرية.. محمد السيد يحصد البرونزيــــــــــــــة في اليوم الثاني 4 أولمبياد باريس - نهاية يوم مصر الأولمبي