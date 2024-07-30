أهداف تعادل فاركو مع بيراميدز 2-2 (الدوري المصري)

أهداف فوز البلدية على الإسماعيلي 4-2 (الدوري المصري)

أهداف فوز المقاولون على الزمالك 2-1 (الدوري المصري)

أهداف فوز الأهلي على سيراميكا 4-1 (الدوري المصري)

هدف الأهلي الثاني في سيراميكا - إمام عاشور (الدوري المصري)

هدف سيراميكا الأول في الأهلي - أحمد قندوسي (الدوري المصري)

هدف الزمالك الأول في المقاولون - سيف الدين الجزيري (الدوري المصري)