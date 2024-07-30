هدف مصر الثاني ضد إسبانيا - إبراهيم عادل (أولمبياد باريس)

الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 17:34

7/30/2024 5:34:51 PM خطأ دفاعي قاتل

خطأ دفاعي قاتل

مصر إبراهيم عادل أولمبياد باريس
نرشح لكم
هدف مصر الأولمبي الأول ضد إسبانيا - إبراهيم عادل (أولمبياد باريس 2024) جمباز فني - على أنغام الأقصر بلدنا.. جنى محمود تقدم استعراض أولمبياد باريس لقطة حصد محمد السيد برونزية سلاح المبارزة (أولمبياد باريس) ملخص فوز أوكرانيا الأولمبي على المغرب 2-1 (أولمبياد باريس) ملخص فوز الأرجنتين الأولمبي على العراق 3-1 (أولمبياد باريس) ملخص فوز مصر الأولمبي على أوزبكستان 1-0 (أولمبياد باريس) هدف مصر الأول في أوزباكستان - أحمد نبيل "كوكا" (أولمبياد باريس) ملخص انتصار منتخب مصر لكرة اليد على المجر (أولمبياد باريس 2024)
أخر الأخبار
بهدفيه في إسبانيا.. إبراهيم عادل رقم 9 الذي يسجل ثنائية لـ مصر في الأولمبياد 8 دقيقة | الكرة المصرية
الجزيرة الإماراتي يعلن ضم محمد النني 28 دقيقة | الكرة المصرية
وكيل أوسيمين ينفي دخوله في صفقة تبادلية من أجل انتقال لوكاكو لنابولي 39 دقيقة | ميركاتو
هاو: تدريب منتخب إنجلترا؟ لم يحدث أي تواصل ساعة | الكرة الأوروبية
أشرف نصار يكشف حقيقة انتقال يعقوب لـ الزمالك.. ومفاوضات الأهلي مع فيصل ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – أزمة تعيق محمد يوسف عن تدريب حرس الحدود ساعة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - ماجي عشماوي تنهي اليوم الأول من التصفيات في المركز 27 ساعة | باريس 2024
مباشر أولمبياد باريس – مصر (2) - (0) إسبانيا.. إبراهيم عااااااادل والثاااااااني ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صنداونز يكبد الهلال السعودي هزيمة تاريخية 2 انتهت أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خسارة فرصة حصد البرونزية وانتصار القدم واليد 3 انتهت أولمبياد باريس - البعثة المصرية.. محمد السيد يحصد البرونزيــــــــــــــة في اليوم الثاني 4 أولمبياد باريس - نهاية يوم مصر الأولمبي