هدف مصر الأولمبي الأول ضد إسبانيا - إبراهيم عادل (أولمبياد باريس 2024)

أهداف فوز المقاولون على الزمالك 2-1 (الدوري المصري)

أهداف فوز الأهلي على سيراميكا 4-1 (الدوري المصري)

هدف الزمالك الأول في المقاولون - سيف الدين الجزيري (الدوري المصري)