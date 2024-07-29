هدف الأهلي الثاني في سيراميكا - إمام عاشور (الدوري المصري)
الإثنين، 29 يوليه 2024 - 22:51
على يمين بسام🎯.. إمام عاشور يسجل للأهلي هدف العودة للتقدم من ركلة جزاء 🔥🦅— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 29, 2024
الأهلي ( 2 - 1 ) سيراميكا كليوباترا #ONTime_Sports pic.twitter.com/I8Nqv4tFDJ
هدف الأهلي الثاني في سيراميكا - إمام عاشور (الدوري المصري)
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