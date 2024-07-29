هدف سيراميكا الأول في الأهلي - أحمد قندوسي (الدوري المصري)

أسيست ولا أروع من صديق أوجولا🎯 والقندوسي يسجل في شباك الشناوي ويرفض الاحتفال 💥⚽



الأهلي ( 1 - 1 ) سيراميكا كليوباترا #ONTime_Sports pic.twitter.com/XMEzumOpg5