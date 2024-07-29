هدف المقاولون الثاني في الزمالك - محمد عنتر (الدوري المصري)
الإثنين، 29 يوليه 2024 - 22:31
جوووووول⚽🔥.. محمد عنتر يضيف الهدف الثاني للمقاولون العرب في مرمى الزمالك ويرفض الاحتفال pic.twitter.com/SOGUGWjCok— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 29, 2024
هدف المقاولون الثاني في الزمالك - محمد عنتر (الدوري المصري)
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