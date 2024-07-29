هدف الأهلي الأول في سيراميكا كليوباترا - وسام أبو علي (الدوري المصري)

القناص دائمًا على الموعد🎯.. الفدائي وسام أبو علي يسجل هدف التقدم للنادي الأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا 🔥🦅



الأهلي ( 1 - 0 ) سيراميكا كليوباترا #ONTime_Sports pic.twitter.com/6HnWUFan6F