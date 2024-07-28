مانشستر يونايتد يفوز على أرسنال بركلات الترجيح 4-3 (ودية)

الأحد، 28 يوليه 2024 - 11:40

7/28/2024 11:40:39 AM مانشستر يونايتد يفوز على أرسنال بركلات الترجيح 4-3 (ودية)

مانشستر يونايتد يفوز على أرسنال بركلات الترجيح 4-3 (ودية)

أرسنال مانشستر يونايتد
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