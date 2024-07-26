ملخص تعادل الزمالك مع بيراميدز 1-1 (الدوري المصري)

الجمعة، 26 يوليه 2024 - 23:28

7/26/2024 11:28:05 PM ملخص تعادل الزمالك مع بيراميدز 1-1 (الدوري المصري)

ملخص تعادل الزمالك مع بيراميدز 1-1 (الدوري المصري)

الزمالك الدوري المصري بيراميدز فخري لاكاي مصطفى شلبي
نرشح لكم
ملخص فوز الأهلي على المصري 1-0 (الدوري المصري) هدف بيراميدز الأول في الزمالك - فخري لاكاي (الدوري المصري) هدف الأهلي الأول في المصري - وسام أبو علي (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول في بيراميدز - مصطفى شلبي (الدوري المصري) هدف بيراميدز الملغي في الزمالك (الدوري المصري) أهداف فوز مودرن سبورت على سموحة 3-0 (الدوري المصري) فرصة غريبة مهدرة من محمود زلاكة - بيراميدز ضد الأهلي هدف الأهلي الأول أمام بيراميدز - وسام أبو علي (الدوري المصري)
أخر الأخبار
مدرب بيراميدز: لم أكن أبكي بعد مباراة الأهلي.. وكل من شاهد يمكنه قول شيء ما 3 ساعة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - لحظات وصول البعثات العربية الـ 22 في حفل الافتتاح 3 ساعة | باريس 2024
خلال 4 ساعات على ضفاف نهر السين.. فرنسا تبهر في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 4 ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - عودة كوكا وجاهزيته لمواجهة أوزباكستان 4 ساعة | باريس 2024
غياب عبد الله السعيد عن مباراة المقاولون لتراكم البطاقات الصفراء 4 ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب والقنوات الناقلة 4 ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة 4 ساعة | الدوري المصري
وسام يتقدم للوصافة.. تعرف على ترتيب الهدافين في الدوري المصري 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مركز جديد لـ صلاح مع ليفربول بسبب أرني سلوت؟ 2 مروان حمدي يعتذر لجماهير الأهلي 3 خبر في الجول – اتفاق بين الأهلي ويحيى عطية الله على الانتقال.. وأمر يعطل الصفقة 4 اتحاد اليد: شقيق عدلان الأكبر وقع للأهلي بدون مشاكل.. وهذا ما سيحدث لو ثبت توقيعه لناديين