هدف الزمالك الأول في بيراميدز - مصطفى شلبي (الدوري المصري)

جووووووووول⚽💥.. هات وخد ولا أحلى بين عبد الله السعيد ومصطفى شلبي.. وشلبي ينهي الكرة بطريقة رائعة في شباك أحمد الشناوي🔥 pic.twitter.com/4qPskS9jO9