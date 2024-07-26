هدف بيراميدز الملغي في الزمالك (الدوري المصري)
الجمعة، 26 يوليه 2024 - 21:27
هدف عن طريق الخطأ من أحمد مجدي لاعب الزمالك في مرماه.. لكن الحكم يلغيه بسبب التسلل ✋🔥 pic.twitter.com/NjOpTVGZYh— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 26, 2024
هدف بيراميدز الملغي في الزمالك (الدوري المصري)
نرشح لكم
ملخص تعادل الزمالك مع بيراميدز 1-1 (الدوري المصري) ملخص فوز الأهلي على المصري 1-0 (الدوري المصري) هدف بيراميدز الأول في الزمالك - فخري لاكاي (الدوري المصري) هدف الأهلي الأول في المصري - وسام أبو علي (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول في بيراميدز - مصطفى شلبي (الدوري المصري) أهداف فوز مودرن سبورت على سموحة 3-0 (الدوري المصري) فرصة غريبة مهدرة من محمود زلاكة - بيراميدز ضد الأهلي هدف الأهلي الأول أمام بيراميدز - وسام أبو علي (الدوري المصري)