هدف الأرجنتين الأول في المغرب - سيميوني (أولمبياد باريس)
الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 17:58
هدف |— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) July 24, 2024
الأرجنتين تقلص النتيجة 1 - 2 أمام المغرب في الدقيقة 68 عن طريق جوليانو سيميوني#قنوات_الكاس || #منصة_شوف#ParisOlympics || #Paris2024 pic.twitter.com/phKy5hUxRb
هدف الأرجنتين الأول في المغرب - سيميوني (أولمبياد باريس)
نرشح لكم
ملخص تعادل الأرجنتين مع المغرب 2-2 (أولمبياد باريس) هدف تعادل الأرجنتين القاتل ضد المغرب في +106 - كريستيان ميدينا (أولمبياد باريس) هدف المغرب الثاني في الأرجنتين - سفيان رحيمي (أولمبياد باريس) هدف المغرب الأول في الأرجنتين - سفيان رحيمي (أولمبياد باريس) أهداف فوز سيلتيك على مانشستر سيتي 4-3 (مباراة ودية) ملخص فوز الأهلي على بيراميدز 1-0 (الدوري المصري) أهداف فوز مودرن سبورت على سموحة 3-0 (الدوري المصري) فرصة غريبة مهدرة من محمود زلاكة - بيراميدز ضد الأهلي
أخر الأخبار
زكريا الوردي إلى النصر الكويتي 10 دقيقة | الوطن العربي