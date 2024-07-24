هدف المغرب الثاني في الأرجنتين - سفيان رحيمي (أولمبياد باريس)

هدف |

المغرب يتقدم 2 - 0 على الأرجنتين في الدقيقة 51 عن طريق سفيان رحيمي#قنوات_الكاس⁩ || ⁧#منصة_شوف⁩#ParisOlympics⁩ || ⁦#Paris2024 pic.twitter.com/VPFlsp3DNM