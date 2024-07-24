هدف المغرب الثاني في الأرجنتين - سفيان رحيمي (أولمبياد باريس)
الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 17:54
هدف |— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) July 24, 2024
المغرب يتقدم 2 - 0 على الأرجنتين في الدقيقة 51 عن طريق سفيان رحيمي#قنوات_الكاس || #منصة_شوف#ParisOlympics || #Paris2024 pic.twitter.com/VPFlsp3DNM
هدف المغرب الثاني في الأرجنتين - سفيان رحيمي (أولمبياد باريس)
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