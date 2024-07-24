هدف المغرب الأول في الأرجنتين - سفيان رحيمي (أولمبياد باريس)
الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 17:51
هدف |— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) July 24, 2024
المغرب يتقدم 1 - 0 على الأرجنتين في الدقيقة 47 عن طريق سفيان رحيمي بعد عمل جماعي متميز
#قنوات_الكاس || #منصة_شوف#ParisOlympics || #Paris2024 pic.twitter.com/IS8KzbzZPf
هدف المغرب الأول في الأرجنتين - سفيان رحيمي (أولمبياد باريس)
نرشح لكم
هدف تعادل الأرجنتين القاتل ضد المغرب في +106 - كريستيان ميدينا (أولمبياد باريس) هدف الأرجنتين الأول في المغرب - سيميوني (أولمبياد باريس) هدف المغرب الثاني في الأرجنتين - سفيان رحيمي (أولمبياد باريس) أولمبياد باريس - حوار ميكالي مع بي إن سبورتس حوار - عمر عصر يكشف 9 أزمات في الاتحاد المصري لتنس الطاولة