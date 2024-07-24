أهداف فوز سيلتيك على مانشستر سيتي 4-3 (مباراة ودية)

الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 11:17

7/24/2024 11:17:15 AM أهداف فوز سيلتيك على مانشستر سيتي 4-3 (مباراة ودية)

أهداف فوز سيلتيك على مانشستر سيتي 4-3 (مباراة ودية)

مانشستر سيتي سيلتيك
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