أهداف فوز سيلتيك على مانشستر سيتي 4-3 (مباراة ودية)
الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 11:17
أهداف فوز سيلتيك على مانشستر سيتي 4-3 (مباراة ودية)
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