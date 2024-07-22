أهداف فوز مودرن سبورت على سموحة 3-0 (الدوري المصري)
الإثنين، 22 يوليه 2024 - 23:23
مودرن سبورت يفوز على سموحة بثلاثية نظيفة🔥🔥— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 22, 2024
شاهد أهداف المباراة 📽️⚽#ONTime_Sports pic.twitter.com/q6GHxnMJ9b
أهداف فوز مودرن سبورت على سموحة 3-0 (الدوري المصري)
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