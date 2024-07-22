فرصة غريبة مهدرة من محمود زلاكة - بيراميدز ضد الأهلي
الإثنين، 22 يوليه 2024 - 23:14
مش ممكن يا زلاكا😮.. مع أول لمسة بعد نزوله كاد زلاكا أن يتعادل لـ بيراميدز أمام الأهلي💥 pic.twitter.com/rUl76Maq2h— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 22, 2024
فرصة غريبة مهدرة من محمود زلاكة - بيراميدز ضد الأهلي
نرشح لكم
أهداف فوز مودرن سبورت على سموحة 3-0 (الدوري المصري) هدف الأهلي الأول أمام بيراميدز - وسام أبو علي (الدوري المصري) مطالبة بيراميدز بركلة جزاء أمام الأهلي (الدوري المصري) الشيبي يتفادى مصافحة لاعبي الأهلي (الدوري المصري) تصريحات جوزيه جوميز بعد فوز الزمالك على الداخلية 2-1 أهداف فوز زد على إنبي 4-1 (الدوري المصري) ملخص فوز الزمالك على الداخلية 2-1 (الدوري المصري) هدف الداخلية الأول في الزمالك - إيهاب سمير (الدوري المصري)