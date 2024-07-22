طرد الشيبي بعد مشادة كبيرة مع حسين الشحات في مباراة بيراميدز والأهلي

الإثنين، 22 يوليه 2024 - 23:04

7/22/2024 11:04:35 PM طرد محمد الشيبي وأزمة مع حسين الشحات (الدوري المصري)

طرد محمد الشيبي وأزمة مع حسين الشحات (الدوري المصري)

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