مطالبة بيراميدز بركلة جزاء أمام الأهلي (الدوري المصري)

الإثنين، 22 يوليه 2024 - 21:35

7/22/2024 9:35:44 PM مطالبة بيراميدز بركلة جزاء أمام الأهلي (الدوري المصري)

مطالبة بيراميدز بركلة جزاء أمام الأهلي (الدوري المصري)

الأهلي وليد الكرتي بيراميدز كريم فؤاد
نرشح لكم
ملخص فوز الأهلي على بيراميدز 1-0 (الدوري المصري) أهداف فوز مودرن سبورت على سموحة 3-0 (الدوري المصري) فرصة غريبة مهدرة من محمود زلاكة - بيراميدز ضد الأهلي طرد الشيبي بعد مشادة كبيرة مع حسين الشحات في مباراة بيراميدز والأهلي هدف الأهلي الأول أمام بيراميدز - وسام أبو علي (الدوري المصري) الشيبي يتفادى مصافحة لاعبي الأهلي (الدوري المصري) هدفا تعادل الإسماعيلي مع الجونة 1-1 (الدوري المصري) تصريحات جوزيه جوميز بعد فوز الزمالك على الداخلية 2-1
أخر الأخبار
نهاية الدوري الليبي وتحديد منافس المصري المحتمل في الكونفدرالية 2 ساعة | الوطن العربي
مؤتمر كولر: نسبة تتويج الأهلي بالدوري 0%.. والبعض ينسى قوة المنافس 2 ساعة | الدوري المصري
11 بطاقة صفراء وطردين.. ملخص قرارات تسفاير في مباراة بيراميدز والأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
مارسيليا يستعير هويبرج من توتنام 2 ساعة | الكرة الأوروبية
سباق التتويج في الدوري المصري - المباريات المتبقية لـ الأهلي وبيراميدز 2 ساعة | الدوري المصري
الأهلي يفوز ذهابا وإيابا على بيراميدز لأول مرة.. ورقم سلبي 3 ساعة | الدوري المصري
وسام يتقدم للثالث.. تعرف على ترتيب الهدافين في الدوري المصري 3 ساعة | الدوري المصري
موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المصري.. والقنوات الناقلة 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "استثنائي".. مدرب ليفربول يشيد بما فعله صلاح في السباق القاسي 2 مركز جديد لـ صلاح مع ليفربول بسبب أرني سلوت؟ 3 محامي السعيد لـ في الجول: حصلنا على حكم نهائي ضد الأهلي.. ومهلة أخيرة قبل العقوبات 4 الأهلي يعلن وقف البث المباشر لقناته الفضائية