الشيبي يتفادى مصافحة لاعبي الأهلي (الدوري المصري)
الإثنين، 22 يوليه 2024 - 21:34
حصريًا لـ ONTime ..محمد الشيبي لاعب بيراميدز يتجنب مصافحة لاعبي الأهلي قبل بداية اللقاء pic.twitter.com/qijooQJHSZ— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 22, 2024
الشيبي يتفادى مصافحة لاعبي الأهلي (الدوري المصري)
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