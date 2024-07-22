هدفا تعادل الإسماعيلي مع الجونة 1-1 (الدوري المصري)

الإثنين، 22 يوليه 2024 - 20:13

7/22/2024 8:13:37 PM هدفا تعادل الإسماعيلي مع الجونة 1-1 (الدوري المصري)

هدفا تعادل الإسماعيلي مع الجونة 1-1 (الدوري المصري)

الإسماعيلي الدوري المصري الجونة
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