هدفا تعادل الإسماعيلي مع الجونة 1-1 (الدوري المصري)

ملخص فوز الأهلي على بيراميدز 1-0 (الدوري المصري)

أهداف فوز مودرن سبورت على سموحة 3-0 (الدوري المصري)

فرصة غريبة مهدرة من محمود زلاكة - بيراميدز ضد الأهلي

طرد الشيبي بعد مشادة كبيرة مع حسين الشحات في مباراة بيراميدز والأهلي