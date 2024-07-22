تصريحات جوزيه جوميز بعد فوز الزمالك على الداخلية 2-1

الإثنين، 22 يوليه 2024 - 18:00

7/22/2024 6:00:29 PM تصريحات جوزيه جوميز بعد فوز الزمالك على الداخلية 2-1

تصريحات جوزيه جوميز بعد فوز الزمالك على الداخلية 2-1

الزمالك الداخلية الدوري المصري جوزيه جوميز
نرشح لكم
أهداف فوز زد على إنبي 4-1 (الدوري المصري) ملخص فوز الزمالك على الداخلية 2-1 (الدوري المصري) هدف الداخلية الأول في الزمالك - إيهاب سمير (الدوري المصري) هدف الزمالك الثاني في الداخلية - يوسف إبراهيم "أوباما" - (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول ضد الداخلية - يوسف إبراهيم "أوباما" (الدوري المصري) ملخص فوز سيراميكا كليوباترا على بلدية المحلة 4-0 (الدوري المصري) ملخص فوز الأهلي على الألومنيوم 1-0 (كأس مصر) ملخص فوز الزمالك على بروكسي 5-2 (كأس مصر)
أخر الأخبار
التشكيل - مودرن يهاجم بـ علي ياسر.. وحمدي علاء يقود وسط سموحة 14 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل بيراميدز - توفيق والشيبي ظهيرين في مواجهة الأهلي.. ورمضان صبحي على الدكة 26 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - كولر يحافظ على أسماء المواجهة الأولى ضد بيراميدز 27 دقيقة | الدوري المصري
في التوقيت القاتل.. الجونة يتعادل مع الإسماعيلي 38 دقيقة | الدوري المصري
مدير دورتموند غاضبا: الصحافة تعلن كل يوم رحيل أحد اللاعبين 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
أولمبياد باريس - ليبرون جيمس يحمل علم الولايات المتحدة في حفل الافتتاح ساعة | باريس 2024
خبر في الجول - الأهلي يتفق مع السولية على تجديد تعاقده ساعة | الدوري المصري
رغم العروض السعودية.. مانشستر سيتي غير قلق بشأن استمرار دي بروين ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "استثنائي".. مدرب ليفربول يشيد بما فعله صلاح في السباق القاسي 2 مركز جديد لـ صلاح مع ليفربول بسبب أرني سلوت؟ 3 محامي السعيد لـ في الجول: حصلنا على حكم نهائي ضد الأهلي.. ومهلة أخيرة قبل العقوبات 4 الأهلي يعلن وقف البث المباشر لقناته الفضائية