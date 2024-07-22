أهداف فوز زد على إنبي 4-1 (الدوري المصري)

الإثنين، 22 يوليه 2024 - 17:56

7/22/2024 5:56:39 PM أهداف فوز زد على إنبي 4-1 (الدوري المصري)

أهداف فوز زد على إنبي 4-1 (الدوري المصري)

إنبي الدوري المصري شادي حسين زد
نرشح لكم
هدفا تعادل الإسماعيلي مع الجونة 1-1 (الدوري المصري) تصريحات جوزيه جوميز بعد فوز الزمالك على الداخلية 2-1 ملخص فوز الزمالك على الداخلية 2-1 (الدوري المصري) هدف الداخلية الأول في الزمالك - إيهاب سمير (الدوري المصري) هدف الزمالك الثاني في الداخلية - يوسف إبراهيم "أوباما" - (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول ضد الداخلية - يوسف إبراهيم "أوباما" (الدوري المصري) ملخص فوز سيراميكا كليوباترا على بلدية المحلة 4-0 (الدوري المصري) أهداف فوز الأهلي على مودرن سبورت 2-1 (الدوري المصري)
أخر الأخبار
التشكيل - مودرن يهاجم بـ علي ياسر.. وحمدي علاء يقود وسط سموحة 12 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل بيراميدز - توفيق والشيبي ظهيرين في مواجهة الأهلي.. ورمضان صبحي على الدكة 24 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - كولر يحافظ على أسماء المواجهة الأولى ضد بيراميدز 26 دقيقة | الدوري المصري
في التوقيت القاتل.. الجونة يتعادل مع الإسماعيلي 36 دقيقة | الدوري المصري
مدير دورتموند غاضبا: الصحافة تعلن كل يوم رحيل أحد اللاعبين 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
أولمبياد باريس - ليبرون جيمس يحمل علم الولايات المتحدة في حفل الافتتاح ساعة | باريس 2024
خبر في الجول - الأهلي يتفق مع السولية على تجديد تعاقده ساعة | الدوري المصري
رغم العروض السعودية.. مانشستر سيتي غير قلق بشأن استمرار دي بروين ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "استثنائي".. مدرب ليفربول يشيد بما فعله صلاح في السباق القاسي 2 مركز جديد لـ صلاح مع ليفربول بسبب أرني سلوت؟ 3 محامي السعيد لـ في الجول: حصلنا على حكم نهائي ضد الأهلي.. ومهلة أخيرة قبل العقوبات 4 الأهلي يعلن وقف البث المباشر لقناته الفضائية