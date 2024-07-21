هدف الزمالك الأول ضد الداخلية - يوسف إبراهيم "أوباما" (الدوري المصري)
الأحد، 21 يوليه 2024 - 21:48
جوووووووول⚽💥.. بمجهود أكثر من رائع من عمر جابر يضغط على حارس الداخلية ويهدي الكرة لـ أوباما الذي يسجل الهدف الأول للزمالك🔥 pic.twitter.com/NuL6eJRr1p— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 21, 2024
هدف الزمالك الأول ضد الداخلية - يوسف إبراهيم "أوباما" (الدوري المصري)
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