هدف الزمالك الأول ضد الداخلية - يوسف إبراهيم "أوباما" (الدوري المصري)

جوووووووول⚽💥.. بمجهود أكثر من رائع من عمر جابر يضغط على حارس الداخلية ويهدي الكرة لـ أوباما الذي يسجل الهدف الأول للزمالك🔥 pic.twitter.com/NuL6eJRr1p