ملخص فوز سيراميكا كليوباترا على بلدية المحلة 4-0 (الدوري المصري)

أهداف فوز الأهلي على مودرن سبورت 2-1 (الدوري المصري)

هدف الأهلي الثاني ضد مودرن سبورت - بيرسي تاو (الدوري المصري)

هدف الأهلي الأول ضد مودرن سبورت - إمام عاشور (الدوري المصري)