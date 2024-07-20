ملخص فوز سيراميكا كليوباترا على بلدية المحلة 4-0 (الدوري المصري)
السبت، 20 يوليه 2024 - 23:53
ملخص فوز سيراميكا كليوباترا على بلدية المحلة 4-0 (الدوري المصري)
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