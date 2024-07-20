بعد إعلان الأهلي ضمه.. محمد عدلان يعلن رغبته في الانتقال إلى الزمالك
السبت، 20 يوليه 2024 - 19:57
بعد إعلان الأهلي التعاقد معه.. محمد عدلان لاعب طلائع الجيش لكرة اليد يعلن رغبته في الانضمام إلى نادي الزمالك 📹— FilGoal (@FilGoal) July 20, 2024
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لاعب الأهلي لكرة اليد يعلن رغبته في الانتقال إلى الزمالك
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