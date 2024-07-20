بعد إعلان الأهلي ضمه.. محمد عدلان يعلن رغبته في الانتقال إلى الزمالك

السبت، 20 يوليه 2024 - 19:57

7/20/2024 7:57:02 PM لاعب الأهلي لكرة اليد يعلن رغبته في الانتقال إلى الزمالك

لاعب الأهلي لكرة اليد يعلن رغبته في الانتقال إلى الزمالك

الأهلي كرة يد محمد عدلان
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