بعد إعلان الأهلي ضمه.. محمد عدلان يعلن رغبته في الانتقال إلى الزمالك

بعد إعلان الأهلي التعاقد معه.. محمد عدلان لاعب طلائع الجيش لكرة اليد يعلن رغبته في الانضمام إلى نادي الزمالك 📹



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