ملخص فوز الزمالك على بروكسي 5-2 (كأس مصر)

هدف الزمالك الخامس في بروكسي - ناصر منسي (كأس مصر)

هدف الزمالك الرابع في بروكسي - عبد الله السعيد (كأس مصر)

هدف بروكسي الثاني في الزمالك - أدهم أحمد (كأس مصر)

هدفا الزمالك الثاني والثالث في شباك بروكسي (كأس مصر)

هدف الزمالك الأول في بروكسي - مهاب ياسر (كأس مصر)

هدف الأهلي الثاني ضد مودرن سبورت - بيرسي تاو (الدوري المصري)

هدف الأهلي الأول ضد مودرن سبورت - إمام عاشور (الدوري المصري)