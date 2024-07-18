هدف الزمالك الخامس في بروكسي - ناصر منسي (كأس مصر)
الخميس، 18 يوليه 2024 - 22:27
ناصر منسي يسجل قبل النهاية بثواني⚽🔥 لتصبح النتيجة— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 18, 2024
الزمالك 5
بروكسي 2 pic.twitter.com/TMpU2MfR0R
هدف الزمالك الخامس في بروكسي - ناصر منسي (كأس مصر)
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