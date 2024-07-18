هدفا الزمالك الثاني والثالث في شباك بروكسي (كأس مصر)
الخميس، 18 يوليه 2024 - 21:01
أوباما وناصر ماهر يضيفان الثاني والثالث في دقيقة واحدة🔥 لتصبح النتيجة👇— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 18, 2024
الزمالك 3
بروكسي 0 pic.twitter.com/xKXJ6RdEHV
هدفا الزمالك الثاني والثالث في شباك بروكسي (كأس مصر)
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