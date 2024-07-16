هدف الأهلي الثاني ضد مودرن سبورت - بيرسي تاو (الدوري المصري)
الثلاثاء، 16 يوليه 2024 - 22:49
هدف الأهلي الثاني ضد مودرن سبورت - بيرسي تاو (الدوري المصري)
نرشح لكم
أهداف فوز الأهلي على مودرن سبورت 2-1 (الدوري المصري) هدف الأهلي الأول ضد مودرن سبورت - إمام عاشور (الدوري المصري) هدف مودرن سبورت الأول ضد الأهلي - أرنولد إيبا (الدوري المصري) مبابي مع زيدان وفلورنتينو بيريز في ملعب سانتياجو برنابيو مبابي يهتف: هلا مدريد مبابي يقبل شعار ريال مدريد خطوات مبابي الأولى في ملعب سانتياجو برنابيو كلاعب ريال مدريد "فلورنتينو".. استقباال ضخم من جمهور مدريد لرئيس النادي وزيدان