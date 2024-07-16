هدف الأهلي الأول ضد مودرن سبورت - إمام عاشور (الدوري المصري)
الثلاثاء، 16 يوليه 2024 - 22:08
جووووووووووووول هدف التعادل للأهلي ⚽— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 16, 2024
بصناعة من أفشة 🪄.. وضربة رأسية من إمام عاشور على غير العادة 👌 pic.twitter.com/nvlpPPazZt
هدف الأهلي الأول ضد مودرن سبورت - إمام عاشور (الدوري المصري)
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