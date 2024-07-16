مبابي مع زيدان وفلورنتينو بيريز في ملعب سانتياجو برنابيو
الثلاثاء، 16 يوليه 2024 - 14:56
لحظات لن تنسى..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 16, 2024
لقطات تذكارية لـ مبابي وعائلته مع رئيس النادي وزين الدين زيدان#أبوظبي_الرياضية
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مبابي مع زيدان وفلورنتينو بيريز في ملعب سانتياجو برنابيو
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