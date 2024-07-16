"فلورنتينو".. استقباال ضخم من جمهور مدريد لرئيس النادي وزيدان
الثلاثاء، 16 يوليه 2024 - 14:51
استقبال كبير لبيريز وزيدان لدى دخولهما أرضية الملعب#أبوظبي_الرياضية 1— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 16, 2024
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"فلورنتينو".. استقباال ضخم من جمهور مدريد لرئيس النادي وزيدان
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