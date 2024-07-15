هدف فوز الأرجنتين على كولومبيا - لاوتارو مارتينيز (نهائي كوبا أمريكا)
الإثنين، 15 يوليه 2024 - 07:30
ARGENTINA TAKES THE LEAD IN THE 112TH MINUTE 🇦🇷😱— FOX Soccer (@FOXSoccer) July 15, 2024
Lautaro Martínez does it again 🔥 pic.twitter.com/i2p4e5Li8U
هدف فوز الأرجنتين على كولومبيا - لاوتارو مارتينيز (نهائي كوبا أمريكا)
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