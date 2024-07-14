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حوار - عمر عصر يكشف 9 أزمات في الاتحاد المصري لتنس الطاولة
الأحد، 14 يوليه 2024 - 23:44
7/14/2024 11:44:18 PM
حوار - عمر عصر يكشف 9 أزمات في الاتحاد المصري لتنس الطاولة
حوار - عمر عصر يكشف 9 أزمات في الاتحاد المصري لتنس الطاولة
هدف إنجلترا الأول أمام إسبانيا - كول بالمر (نهائي يورو 2024)
هدف إسبانيا الأول أمام إنجلترا - نيكو ويليامز (نهائي يورو 2024)
الحفل الختامي قبل مباراة نهائي يورو 2024
تنس طاولة
عمر عصر
باريس 2024
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