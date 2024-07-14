أهداف فوز سموحة على البنك الأهلي 2-1 (الدوري المصري)
الأحد، 14 يوليه 2024 - 00:48
أهداف فوز سموحة على البنك الأهلي 2-1 (الدوري المصري)
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