هدف بيراميدز الأول ضد الأهلي - فيستون ماييلي (الدوري المصري)

ملخص فوز الأهلي على بيراميدز 3-2 (الدوري المصري)

هدف الأهلي الثالث ضد بيراميدز - أفشة (الدوري المصري)

هدف بيراميدز الثاني ضد الأهلي - أحمد سامي (الدوري المصري)

هدف الأهلي الأول ضد بيراميدز - وسام أبو علي (الدوري المصري)

ملخص فوز الزمالك على طلائع الجيش 2-1 (الدوري المصري)

هدف مودرن سبورت الثاني في المقاولون - أرنولد إيبا (الدوري المصري)

هدف مودرن سبورت الأول في المقاولون - عبد الكبير الوادي (الدوري المصري)