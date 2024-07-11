هدف مودرن سبورت الأول في المقاولون - عبد الكبير الوادي (الدوري المصري)
الخميس، 11 يوليه 2024 - 22:20
رفعوا صورة الراحل رفعت 💔🙏 عبد الكبير الوادي يسجل الهدف الأول لمودرن سبورت في مرمى المقاولون ويرفض الاحتفال بالهدف #ONTime_Sports pic.twitter.com/74Vv9CHGcf— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 11, 2024
هدف مودرن سبورت الأول في المقاولون - عبد الكبير الوادي (الدوري المصري)
نرشح لكم
ملخص فوز الزمالك على طلائع الجيش 2-1 (الدوري المصري) هدف مودرن سبورت الثاني في المقاولون - أرنولد إيبا (الدوري المصري) ملخص فوز إنجلترا على هولندا 2-1 (يورو 2024) هدف إنجلترا الثاني ضد هولندا - أولي واتكنز (يورو 2024) هدف تعادل إنجلترا ضد هولندا - هاري كين (يورو 2024) هدف هولندا الأول ضد إنجلترا - تشافي سيمونز (يورو 2024) مخلص فوز إسبانيا على فرنسا 2-1 (يورو 2024) هدف إسبانيا الثاني ضد فرنسا - جول كوندي (يورو 2024)