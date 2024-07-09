هدف إسبانيا الأول ضد فرنسا - لامين جمال (يورو 2024)
الثلاثاء، 09 يوليه 2024 - 22:27
GOAL!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) July 9, 2024
OH MY WORD! YAMAL! WHAT A FINISH FROM THE 16-YEAR-OLD!#Euro2024 | #beINEURO | #HomeofEuro pic.twitter.com/4KtnhkPIen
تسديدة رائعة
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