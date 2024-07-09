هدف إسبانيا الأول ضد فرنسا - لامين جمال (يورو 2024)

الثلاثاء، 09 يوليه 2024 - 22:27

7/9/2024 10:27:33 PM تسديدة رائعة

تسديدة رائعة

إسبانيا فرنسا يورو 2024
نرشح لكم
هدف إسبانيا الثاني ضد فرنسا - جول كوندي (يورو 2024) هدف فرنسا الأول ضد إسبانيا - كولو مواني (يورو 2024) ملخص فوز هولندا على تركيا 2-1 (يورو 2024) ملخص فوز إنجلترا على سويسرا 1 (5-4) 1 (يورو 2024) ركلات الترجيح بين إنجلترا ضد سويسرا (يورو 2024) هدف إنجلترا الأول أمام سويسرا - بوكايو ساكا (يورو 2024) هدف سويسرا الأول أمام إنجلترا - بريل إمبولو (يورو 2024) ملخص فوز فرنسا على البرتغال 0 (5-3) 0 (يورو 2024)
أخر الأخبار
تقرير: اتحاد جدة يطالب مورات ياكين بسرعة الرد على عرضه 25 دقيقة | سعودي في الجول
يورو 2024 - لامين جمال أصغر مسجل أهداف في تاريخ البطولة 51 دقيقة | ألمانيا 2024
في الجول يكشف تفاصيل قرعة الدور التمهيدي لدوري الأبطال والكونفدرالية ساعة | الكرة المصرية
رومانو: مانشستر يونايتد يوافق على بيع ماسون جرينوود لمارسيليا ساعة | ميركاتو
في الجول يكشف كواليس اعتناق موتيابا الإسلام 2 ساعة | الكرة المصرية
مباشر يورو 2024 - إسبانيا (2)-(1) فرنسا.. تسديدة بعيدة من مبابي 2 ساعة | ألمانيا 2024
مران الزمالك - انتظام صلاح وسيف جعفر.. وبرنامج تأهيلي لناصر منسي 2 ساعة | الكرة المصرية
آس: أراوخو يغيب شهرين بسبب الإصابة 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت رغم تحسن حالته 2 محاكمة عسكرية وسنة سجن.. وليد دعبس يكشف لأول مرة جميع كواليس أزمة أحمد رفعت 3 نادر شوقي يكشف كواليس أزمة "تصاريح السفر" التي أدت لتدهور حالة أحمد رفعت 4 حوار – كل ما قاله أحمد رفعت في ظهوره الأخير.. عن شخص تسبب في مرضه ورسالة وعدم الانتقال للأهلي