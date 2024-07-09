هدف فرنسا الأول ضد إسبانيا - كولو مواني (يورو 2024)
الثلاثاء، 09 يوليه 2024 - 22:21
Goal!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) July 9, 2024
Finally France score in open play! Randal Kolo Muani with the header from a Kylian Mbappe cross. #Euro2024 | #beINEURO | #HomeofEuro pic.twitter.com/fmI01MYDx0
الأول من اللعب مفتوخ لفرنسا في اليورو
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