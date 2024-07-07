"في الجنة يا رفعت".. هتافات جماهير الزمالك لـ أحمد رفعت (الدوري المصري)
الأحد، 07 يوليه 2024 - 20:24
"في الجنة يا رفعت".. هتافات جماهير الزمالك لـ أحمد رفعت (الدوري المصري)
نرشح لكم
أهداف فوز الزمالك على الإسماعيلي 2-1 (الدوري المصري) هدف فوز المصري على بلدية المحلة (الدوري المصري) هدف فوز البنك الأهلي على زد - سعيدو سيمبوري (الدوري المصري) هدفا فوز سموحة على إنبي 2-0 (الدوري المصري) هدف خرافي لـ سموحة ضد إنبي - عبد اللطيف بن قسو (الدوري المصري) الظهور الأخير.. أحمد رفعت يكشف سبب فشل انتقاله للأهلي الظهور الأخير.. أحمد رفعت يتحدث عن تسبب بعض الأشخاص في مرضه الظهور الأخير.. أحمد رفعت يكشف تفاصيل وعكته الصحية