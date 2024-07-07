هدف فوز المصري على بلدية المحلة (الدوري المصري)
الأحد، 07 يوليه 2024 - 18:21
احتفال حزين للاعبي المصري بعد التسجيل في مرمى البلدية حزنا على الراحل أحمد رفعت😥#ONTime_Sports pic.twitter.com/q2txw0IvWL— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 7, 2024
هدف فوز المصري على بلدية المحلة (الدوري المصري)
نرشح لكم
"في الجنة يا رفعت".. هتافات جماهير الزمالك لـ أحمد رفعت (الدوري المصري) هدف فوز البنك الأهلي على زد - سعيدو سيمبوري (الدوري المصري) هدفا فوز سموحة على إنبي 2-0 (الدوري المصري) هدف خرافي لـ سموحة ضد إنبي - عبد اللطيف بن قسو (الدوري المصري) الظهور الأخير.. أحمد رفعت يكشف سبب فشل انتقاله للأهلي الظهور الأخير.. أحمد رفعت يتحدث عن تسبب بعض الأشخاص في مرضه الظهور الأخير.. أحمد رفعت يكشف تفاصيل وعكته الصحية ملخص فوز الأهلي على الداخلية 4-1 (الدوري المصري)