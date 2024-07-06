ملخص فوز كندا على فنزويلا 1 (4-3) 1 (كوبا أمريكا 2024)
السبت، 06 يوليه 2024 - 23:32
Canadá sigue haciendo historia 🇨🇦 ¡Revive su pase a semifinales de Copa América! 🎉 pic.twitter.com/M61tbcgbGr— Concacaf (@Concacaf) July 6, 2024
ملخص فوز كندا على فنزويلا 1 (4-3) 1 (كوبا أمريكا 2024)
نرشح لكم
ملخص فوز الأرجنتين على الإكوادور (كوبا أمريكا 2024) ملخص تعادل كولومبيا مع البرازيل 1-1 (كوبا أمريكا 2024) ملخص فوز كوستاريكا على باراجواي 2-1 (كوبا أمريكا 2024) ملخص فوز أوروجواي على أمريكا 1-0 (كوبا أمريكا 2024) ملخص تعادل المكسيك مع الإكوادور 0-0 (كوبا أمريكا 2024) ملخص تعادل كندا مع تشيلي 0-0 (كوبا أمريكا 2024) ملخص فوز الأرجنتين على بيرو 2-0 (كوبا أمريكا 2024) أهداف فوز البرازيل على باراجواي 4-1 (كوبا أمريكا 2024)
أخر الأخبار
طحنوهم في 6 دقائق ساعة | ألمانيا 2024