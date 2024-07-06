هدف إنجلترا الأول أمام سويسرا - بوكايو ساكا (يورو 2024)
السبت، 06 يوليه 2024 - 20:58
ساكا يبقي على حظوظ الإنجليز في #يورو2024 😬pic.twitter.com/bXZlSWU6ib— FilGoal (@FilGoal) July 6, 2024
هدف إنجلترا الأول أمام سويسرا - بوكايو ساكا (يورو 2024)
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