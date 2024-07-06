هدف سويسرا الأول أمام إنجلترا - بريل إمبولو (يورو 2024)
السبت، 06 يوليه 2024 - 20:57
صعقوا الإنجليز ⚡️— FilGoal (@FilGoal) July 6, 2024
هدف سويسرا عن طريق إيمبولو #يورو2024 #EURO2024 pic.twitter.com/JjbKqZFY0R
هدف سويسرا الأول أمام إنجلترا - بريل إمبولو (يورو 2024)
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