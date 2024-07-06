هدف سويسرا الأول أمام إنجلترا - بريل إمبولو (يورو 2024)

هدف فوز البنك الأهلي على زد - سعيدو سيمبوري (الدوري المصري)

هدفا فوز سموحة على إنبي 2-0 (الدوري المصري)

هدف إنجلترا الأول أمام سويسرا - بوكايو ساكا (يورو 2024)

هدف خرافي لـ سموحة ضد إنبي - عبد اللطيف بن قسو (الدوري المصري)

الظهور الأخير.. أحمد رفعت يتحدث عن تسبب بعض الأشخاص في مرضه