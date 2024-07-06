ملخص فوز فرنسا على البرتغال 0 (5-3) 0 (يورو 2024)
السبت، 06 يوليه 2024 - 01:28
ملخص فوز فرنسا على البرتغال 0 (5-3) 0 (يورو 2024)
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