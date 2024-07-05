هدف ألمانيا الأول ضد إسبانيا - فلوريان فريتز (يورو 2024)
الجمعة، 05 يوليه 2024 - 21:01
هدف ألمانيا الأول ضد إسبانيا - فلوريان فريتز (يورو 2024)
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