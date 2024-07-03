هدف الزمالك الأول في فاركو - زيزو (الدوري المصري)
الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 19:52
ايه الترقيصة دي يا زيزو 😮— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 3, 2024
بالتخصص 👌أحمد مصطفى زيزو يسجل من ركلة جزاء الهدف الأول للزمالك ⚽ pic.twitter.com/YlJVejQeVe
هدف الزمالك الأول في فاركو - زيزو (الدوري المصري)
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