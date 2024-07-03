ملخص فوز أوروجواي على أمريكا 1-0 (كوبا أمريكا 2024)
الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 03:26
🎥 𝐀𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐞𝐥 𝐭𝐚𝐧𝐭𝐨— Selección Uruguaya (@Uruguay) July 2, 2024
Victoria 1-0 frente al local con gol de Mathías Olivera y a cuartos de la @CopaAmerica.
📺 https://t.co/qVMBrYJR1J #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/yZkOypM31e
ملخص فوز أوروجواي على أمريكا 1-0 (كوبا أمريكا 2024)
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